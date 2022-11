Delnice na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju pocenile

Ljubljana, 25. novembra - Na Ljubljanski borzi je indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP v tem tednu izgubil 2,9 odstotka. Na tedenski ravni so se pocenile skoraj vse delnice v prvi kotaciji. Borzni posredniki so opravili za 4,5 milijona evrov prometa. Kot običajno, ga je največ odpadlo na delnice Krke, s katerimi so opravili za 1,9 milijona evrov poslov.