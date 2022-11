Švica v letošnji smučarski sezoni stavi na mlade turiste

Bern, 27. novembra - Pred prihajajočo zimsko sezono se švicarski turizem moči osredotoča na zagotavljanje železniških povezav, s katerimi bi radi privabili predvsem mlade evropske dopustnike, so ta teden sporočili iz državne agencije za turizem. Kot so opozorili, letošnja smučarska sezona ne bo minila brez izzivov, med temi so tudi visoki stroški energije.