Na prireditvi Mlado oljčno olje tudi o težavah oljkarstva

Koper, 25. novembra - V Kopru se danes odvija prireditev Mlado oljčno olje, ki povezuje deležnike izobraževalnih institucij, pridelovalce oljk in širšo javnost. Na njej so med drugim govorili o težavah oljkarskega sektorja, med katerimi izstopajo nepopolne evidence proizvodnje oljčnega olja, ki so osnova za strategije razvoja oljkarstva.