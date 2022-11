Putin sprejel matere v Ukrajini ubitih vojakov

Moskva, 25. novembra - Več kot devet mesecev po začetku vojne v Ukrajini se je ruski predsednik Vladimir Putin danes v svoji rezidenci v kraju Novo Ogarjovo na obrobju Moskve srečal z materami, katerih sinovi so bili ubiti v času invazije. Materam je izrazil sožalje in dejal, da deli bolečino vseh, ki so v konfliktu izgubili družinske člane.