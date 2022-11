Pahor tepanjskim učencem predstavil pripravo sprejemov z vojaškimi častmi

Ljubljana, 25. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači sprejel učence podružnice Osnovne šole Ob Dravinji Tepanje in jim predstavil, kako poteka priprava sprejemov z vojaškimi častmi ob obisku tujih državnikov in tiste, ki sodelujejo pri tem. Ti so bili namreč otrokom navdih pri uprizoritvi sprejema predsednika ob obisku njihove šole.