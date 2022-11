* Izidi, sprint, 1,4 km klasično: * moški: 1. Johannes Klaebo (Nor) 2:26,00 2. Even Northug (Nor) +1,66 3. Paal Golberg (Nor) 1,94 ... - izpadla v kvalifikacijah: 43. Miha Šimenc (Slo) 55. Vili Črv (Slo) * ženske: 1. Emma Ribom (Šve) 2:49,29 2. Johanna Hagstroem (Šve) +0,91 3. Tiril Udnes Weng (Nor) 0,93 ... - izpadla v kvalifikacijah: 33. Eva Urevc (Slo)