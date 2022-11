Slovenci brez izločilnih bojev v Ruki, zmagi na Norveško in Švedsko

Ruka, 25. novembra - Norvežan Johannes Klaebo in Švedinja Emma Ribom sta zmagala v sprintu klasičnega sloga, na prvi tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku sezone 2022/23 v finski Ruki. Klaebo brani veliki kristalni globus, najboljši je bil tudi na lanski novoletni sezoni. Slovenci Eva Urevc, Miha Šimenc in Vili Črv so izpadli v kvalifikacijah.