Arso: Vrednosti kroma v zemljini v Zrečah pod mejno vrednostjo

Zreče, 25. novembra - Rezultati analiz Agencije RS za okolje (Arso) po spornem izpustu v zreškem podjetju Unior kažejo, da so vse izmerjene vrednosti v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo. To pomeni, da so morebitni vplivi na zdravje človeka in okolje še sprejemljivi.