Slovenski znanstveni inštituti podpirajo spremembe zakonov o vladi in o RTVS

Ljubljana, 25. novembra - Člani Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) so na četrtkovi seji izrazili odločno podporo noveli zakona o vladi, ki predvideva ustanovitev ločenega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Prav tako so podprli spremembe zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), so danes sporočili iz koordinacije.