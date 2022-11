Ljubljanski UKC z novo najsodobnejšo napravo za posege in preiskave žilja, možganov in hrbtenjače

Ljubljana, 25. novembra - Na nevrološki kliniki UKC Ljubljana so danes prevzeli nov dvoravninski angiografski aparat. Gre za najsodobnejšo napravo za invazivne intervencijske posege in preiskave žilja, možganov in hrbtenjače. Z novim aparatom bodo bolnikom z akutno možgansko kapjo in tistim, ki jim ta grozi, še naprej omogočali najsodobnejše zdravljenje.