Napovedana stavka medicinskih sester še poglablja krizo britanskega zdravstvenega sistema

London, 25. novembra - Medicinske sestre v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem bodo zaradi nesoglasij z vlado glede plač 15. in 20. decembra izvedle prvo stavko v 106 letih. Pričakovati je, da bo to dodatno prizadelo britanski zdravstveni sistem, ki se zaradi dolgih čakalnih vrst, pomanjkanja osebja in finančnih težav že sooča z najhujšo krizo v svoji zgodovini.