V boju proti nasilju nad ženskami potrebno sodelovanje nevladnih organizacij in državnih institucij

Ljubljana, 25. novembra - Nasilje nad ženskami je velik družbeni problem, ki zahteva resen odziv družbe, politike in medijev, so ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami opozorili ministri in predstavnice nevladnih organizacij. Na današnji prvi nacionalni konferenci na to temo so poudarili pomen sodelovanja nevladnih organizacij in državnih inštitucij.