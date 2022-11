Derbi 2. SNL pripadel Rogaški

Ljubljana, 25. novembra - Nogometaši Aluminija so v derbiju 18. kroga 2. slovenske lige gostili vodilno Rogaško. Po koncu tekme so bili bolj zadovoljni Slatinčani, ki so zmagali z 2:1 in imajo zdaj na vrhu lestvice štiri točke prednosti pred najbližjim tekmecem. Kidričani so sicer povedli, toda Marko Musulin in Nejc Gradišar sta poskrbela za preobrat.