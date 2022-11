V Galeriji Loža Odpadniške zgodovine Marine Gržinić in Aine Šmid

Koper, 25. novembra - V koprski Galeriji Loža bodo nocoj odprli razstavo Marine Gržinić in Aine Šmid z naslovom Odpadniške zgodovine. Svojevrsten in kompleksen projekt sta avtorici razvijali skozi celo leto. Razstavo so pripravili ob 40-letnici izjemno plodne, uspešne in dolgožive ustvarjalne poti obeh avtoric.