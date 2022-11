Ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami v socialni zbornici prizadevanja za izboljšanje povezovanja organizacij za obravnavo nasilja na sistemski ravni

Ljubljana, 25. novembra - Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so ničelno toleranco do vseh vrst nasilja izpostavili tudi v sekciji za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Socialne zbornice Slovenije. Napovedujejo prizadevanja za izboljšanje povezovanja organizacij za obravnavo nasilja na sistemski ravni.