Na Cerju odprli razstavo vojaškega muzeja

Miren, 25. novembra - Na Pomniku miru na Cerju v občini Miren-Kostanjevica so v četrtek odprli razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske z naslovom Borili so se za domovino - dva mejnika: 1918 in 1991. Razstava skozi pomembni prelomnici 20. stoletja prikazuje boj za samostojno državo, je sporočilo ministrstvo za obrambo.