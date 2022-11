Vreme: Deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 25. novembra - Danes bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla, na Primorskem bo čez dan nekaj nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo pooblačilo, po nižinah v notranjosti bo tudi megleno. Na Primorskem bo zapihala burja. Jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. V soboto bo dopoldne še pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno, čez dan pa se bo v zahodnih in severnih krajih delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na Primorskem jasno s šibko burjo. Drugod bo deloma jasno, več oblačnosti bo v jugovzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Tudi v ponedeljek bo suho vreme.

Vremenska slika: Nad Panonsko nižino in severnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom pa ciklonsko območje. Oslabljena vremenska fronta je od zahoda dosegla Alpe in bo ponoči in jutri dopoldne vplivala na vreme pri nas s povečano oblačnostjo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. V soboto bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo v sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije postopno zjasnilo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden, v noči na soboto pa se bo vremenska obremenitev prehodno povečala. Moteno bo spanje vremensko občutljivih. V soboto čez dan bo vremenska obremenitev popustila.