Pelješki most prečkalo že več kot milijon vozil

Zagreb, 25. novembra - Čez Pelješki most se je v štirih mesecih peljalo že več kot milijon vozil, kar je v povprečju več kot 250.000 na mesec oziroma okoli 8500 na dan. Največ, približno 460.000 vozil, je most prečkalo v turistično najbolje obiskanem mesecu avgustu, so sporočili iz podjetja Hrvatske ceste. Milijonto vozilo se je čez most peljalo v torek ob 12.52.