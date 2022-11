Cene nafte malenkost navzgor

Singapur, 25. novembra - Cene nafte so si v današnjem azijskem trgovanju nekoliko opomogle od izgub v zadnjih dneh. Kljub temu bodo trgovalni teden najverjetneje zaključile s padci. Glavni razlog za to so napete koronske razmere na Kitajskem. Oblasti v nekaterih večjih mestih so znova sprejele stroge ukrepe za zajezitev primerov covida-19.