Azijske borze neenakomerno

Tokio, 25. novembra - Zadnji dan trgovalnega tedna na azijskih borzah mineva v neenakomernem vzdušju. Upanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve omilila politiko zviševanja obrestnih mer, so izravnale nove skrbi zaradi ničelne politike do covida na Kitajskem in posledičnih zaprtij tamkajšnjega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.