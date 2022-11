Primorske novice o treh referendumih (25. 11.)

Koper, 25. novembra - Alenka Penjak v komentarju Hej, vsega polni in siti, zbudimo se! piše o nedeljskih treh referendumih, ki si jih, kot meni, nismo želeli, pa vendar so tu. Prvi, najbolj spolitiziran, je namenjen zakonu o RTV in zaščiti profesionalnega novinarstva, drugi dve referendumski vprašanji pa sta glede spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in zakona o vladi.