V Velenju drugi festival konS modul

Velenje, 25. novembra - V Velenju se danes pričenja drugi festival konS modul, ki odpira pogled na sodobno raziskovalno umetnost in izpostavlja pomembnost prepleta znanosti in družbe ter njunega medsebojnega vpliva. V mestnem središču bodo na odprtih javnih prostorih na ogled izbrani umetniški projekti s presečišča umetnosti, biotehnologije, znanosti in tehnologije.