Francoska narodna skupščina za vpis pravice do splava v ustavo

Pariz, 25. novembra - Francoski spodnji dom parlament je v četrtek glasoval za vpis pravice do splava v ustavo, s čimer se je odzval na nedavne omejitve te pravice v ZDA in na Poljskem. Predlog zakona, ki sta ga pripravili vladajoča koalicija in levičarska stranka Nepokorna Francija (LFI), mora zdaj potrditi senat, nato pa naj bi sledil še referendum o tem vprašanju.