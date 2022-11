Ljubljana, 25. novembra - Srečanje predsednika vlade Roberta Goloba in gospodarskega ministra Matjaža Hana s predsednikom uprave družbe Sandoz Richardom Saynorjem in predsednikom uprave družbe Lek Robertom Ljoljo, ki je bilo napovedano za danes ob 13. uri v predsedniški palači na Gregorčičevi 20, je odpovedano, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.