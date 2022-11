Zagovorniki in nasprotniki zakona o vladi pred referendumom soočili mnenja na TVS

Ljubljana, 24. novembra - Pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vladi so zagovorniki in nasprotniki zakona soočili mnenja na TV Slovenija. Zagovorniki zakona izpostavljajo predvsem dejstvo, da si je vsaka vlada do zdaj lahko delo organizirala sama, nasprotniki pa trdijo, da gre za nepotrebno širitev in zapravljanje davkoplačevalskega denarja.