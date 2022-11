Delo o dogajanju na Kosovu (25. 11.)

Ljubljana, 24. novembra - Novica Mihajlović v komentarju Mučno razpadanje 30 let starega trupla piše o dogajanju na Kosovu. Poudarja, da sta Priština in Beograd storila korak naprej v medsebojnem odnosu z dogovorom glede registrskih tablic, vendar da ostaja še veliko nerešenih vprašanj, ki jih morata Kosovo in Srbija nasloviti.