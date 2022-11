Na knjižnem sejmu tudi o tem, kako nastane knjižna uspešnica

Ljubljana, 24. novembra - Glavni oder 38. Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je gostil pogovor na temo Kako nastane uspešnica? O tem, kaj vpliva na to, da knjiga postane uspešnica - je to izjemna vsebina, znan avtor, inovativni marketinški pristopi ali vse skupaj - so razmišljali Aljoša Bagola, Urška Fartelj in Irena Štaudohar, avtorji največjih uspešnic preteklega leta.