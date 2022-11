DZ potrdil spremembe glede delovnega časa mobilnih delavcev

Ljubljana, 24. novembra - DZ je danes z 48 glasovi za in 27 proti sprejel novelo zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Spremembam nasprotuje sindikat voznikov avtobusov, ki zaradi teh sprememb in slabih razmer v panogi rožlja s stavko.