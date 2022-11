Portugalci SP začeli s tremi točkami

Doha, 24. novembra - Nogometaši Portugalske so na uvodni tekmi skupine H svetovnega prvenstva v Katarju premagali Gano s 3:2 (0:0). Za Portugalce so zadeli Cristiano Ronaldo (65.) z bele točke ter iz igre še Joao Felix (78.) in Rafael Leao (80.). Za Gano je vmes izenačil Andre Ayew (73.), končni izid pa postavil Osman Bukari (89.).