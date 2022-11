Na območju Ljubljane povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev v trgovini

Ljubljana, 27. novembra - Na ljubljanski območni službi Zavoda RS za zaposlovanje so ta teden ob velikem zanimanju iskalcev zaposlitve in povpraševanju delodajalcev izvedli zaposlitveni sejem v dejavnostih trgovine in skladiščenja. Obiskala sta ga 302 iskalca zaposlitve, pri tem pa je bilo izvedenih prek 300 hitrih zaposlitvenih dogovorov.