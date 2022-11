Vlada soglaša z rebalansom finančnega načrta pokojninskega zavoda za letos

Ljubljana, 24. novembra - Vlada je danes dala soglasje k rebalansu finančnega načrta pokojninskega zavoda za letos, ki skupne prihodke in odhodke zvišuje za 254,9 milijona evrov oz. za 3,9 odstotka na 6,7 milijarde evrov. Rebalans je bil potreben, ker je DZ po sprejetju finančnega načrta zavoda sprejel več ukrepov in sprememb, ki so vplivale na zavodove prihodke in odhodke.