Ženska revolucija v svetu umetnosti

Pariz, 28. novembra - Ni skrivnost, da so ženske v svetu umetnosti še vedno premalo zastopane. To potrjujejo tudi statistični podatki. V 18 vodilnih muzejih v ZDA je na primer med umetniškimi deli, ki so na ogled, 87 odstotkov del umetnikov. Madridski muzej Prado skupno poseduje 35.572 del, od tega 335 del umetnic in manj kot odstotek, le 84, jih je na ogled javnosti.