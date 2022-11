Vlada potrdila rebalans finančnega načrta ZZZS za letošnje leto

Ljubljana, 24. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela rebalans finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2022, ki ga je novembra sprejela skupščina ZZZS. Od priprave načrta do danes je namreč prišlo do bistveno drugačnih pogojev poslovanja, ki so posledično vodili v pripravo rebalansa, so sporočili po seji vlade.