Evropski parlament odobril 18 milijard evrov visoko posojilo za Ukrajino

Strasbourg, 24. novembra - Evropski parlament je danes odobril načrt za novo posojilo Ukrajini v višini do 18 milijard evrov, so sporočili iz Strasbourga. Sredstva bodo Ukrajini omogočila kritje tekočih stroškov, vezana pa bodo na zavezanost Kijeva boju proti korupciji v državi in izvajanju pravosodne reforme. Posojilo mora v začetku decembra soglasno odobriti še Svet EU.