O zastopanosti mnogoterosti identitet v literaturi na SKS

Ljubljana, 24. novembra - Slovenski knjižni sejem je na pisateljskem odru gostil pogovor Pie Prezelj s prevajalkama Ano Ugrinović in Katjo Zakrajšek. Na podlagi trilogije Deborah Levy, romana Dekle, ženska, druga_i Bernardine Evaristo in romana Kako je umrl Vivek Oji Akwaeke_ja Emezi_ja so se pogovarjale o sprejemanju drugačnosti, kompleksnosti in krhkosti identitet.