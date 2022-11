Evropski parlament poziva Fifo in Katar k plačilu odškodnine žrtvam priprave svetovnega prvenstva

Strasbourg, 24. novembra - Evropski parlament v danes sprejeti resoluciji obžaluje smrt več tisoč delavcev migrantov, ki so sodelovali pri pripravi svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je v nedeljo začelo v Katarju. Državo gostiteljico in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) poziva k plačilu odškodnine vsem žrtvam zlorab v zvezi s plačami in svojcem umrlih delavcev.