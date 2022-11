Vesna Lemaić, Ivo Svetina in Lela B. Njatin na SKS o avtofikciji

Ljubljana, 24. novembra - Pogovorna postaja v sklopu 38. Slovenskega knjižnega sejma (SKS) je gostila pogovor o sodobni prozi med avtobiografskim, avtofikcijo in dokumentarizmom. Sodelovali so Vesna Lemaić, Ivo Svetina in Lela B. Njatin. Njihovim romanom je po besedah urednika Cankarjeve založbe Aljoše Harlamova skupno, da gre za avtofikcijo.