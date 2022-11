Bruselj določil potek polnjenja skladišč s plinom za leto 2023

Bruselj, 24. novembra - V skladu z uredbo o skladiščenju plina so države članice dolžne do 1. novembra 2023 napolniti svoja skladišča plina do 90 odstotkov. Da bi bile dobro pripravljene na zimo naslednje leto, je Evropska komisija danes objavila ciljne usmeritve za polnjenje skladišč plina v državah članicah v prihodnjem letu.