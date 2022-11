Ukrajinske jedrske elektrarne ponovno priključili na omrežje

Kijev/Moskva, 24. novembra - Tri nuklearke v Ukrajini, ki so še vedno pod nadzorom Kijeva, so ponovno priključene na električno omrežje, je danes sporočilo ukrajinsko ministrstvo za energetiko. Po sredinih ruskih raketnih napadih so jih namreč odklopili iz omrežja, do večera pa naj bi začele ponovno proizvajati elektriko za potrošnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.