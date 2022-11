Sestra Kim Jong Una predsednika Južne Koreje označila za idiota

Pjongjang/Seul, 24. novembra - Vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong Una je predsednika in vlado Južne Koreje javno ozmerjala z "idioti" ter "marionetami" in "zvestimi psi" ZDA. Besede Kim Yo Jong danes navajajo severnokorejski državni mediji, v Seulu pa so jih že kritizirali, saj da skušajo zanetiti nezadovoljstvo med Južnokorejci, poročajo tuje tiskovne agencije.