Roparska tatvina v Ribnici, napad na sovrstnika in krajana v Grosupljem

Grosuplje/Ribnica, 24. novembra - V eni izmed trgovin v Ribnici je prodajalka v sredo zvečer pri kraji več izdelkov zalotila moškega. Ta jo je odrinil in skušal pobegniti, a ga je zadržal varnostnik. V Grosupljem pa so okoli 16.30 trije krajani skušati pomagati mlajšemu moškemu, ki ga je pretepal sovrstnik, a jo je pri tem eden izmed njih skupil sam, so sporočili s PU Ljubljana.