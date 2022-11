Ministrstvo za delo za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

Ljubljana, 24. novembra - Na današnjem zaključku konference projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo so se udeleženci zavzeli za zgodnejše vključevanje oseb z okvarami zdravja v družbo. Državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan je ob tem opozoril, da to ne pomeni izkoriščanja, temveč pravično plačilo in primerne pogoje.