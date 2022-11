V Bovcu predstavili sistem za monitoring plovbe na Soči

Idrija, 24. novembra - Zavod Turizem dolina Soče je danes v Bovcu predstavil tehnologijo za nadzor plovbe na reki Soči, ki so jo preizkušali od avgusta do oktobra letos in je bila razvita v sodelovanju s podjetjem Instrumentation Technologies iz Solkana. Zbrani podatki so del preizkusa in ne bodo javno dostopni, pravo merjenje pa se bo začelo z marcem prihodnje leto.