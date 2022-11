Z okoljsko naložbo v Mežici čistejša potok Šumc in reka Meža

Mežica, 24. novembra - Občina Mežica zaključuje projekt izgradnje 1,3 kilometra fekalne kanalizacije ter zadrževalnega bazena z razbremenilnikom. Naložba, sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada, je stala nekaj manj kot 530.000 evrov z DDV in med drugim prinaša čistejša potok Šumc in reko Mežo, so povedali na današnji novinarski konferenci na občini Mežica.