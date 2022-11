Na SKS o pisanju in prevajanju pravljic Anje Štefan

Ljubljana, 24. novembra - Pesnica in pisateljica Anja Štefan je v družbi prevajalca v angleščino Rawleyja Graua na Slovenskem knjižnem sejmu predstavila prihajajoče prevode knjižnih uspešnic, ki bodo izšle v zbirki Litterae Slovenicae. "Pravljice so zato, da otrok čuti ljubezen, varnost in podporo, tudi če se v knjigi ali okoli njega dogaja nekaj slabega," je povedal Grau.