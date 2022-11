Prihodnji četrtek srečanje med Michelom in Xijem

Bruselj, 24. novembra - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se bo prihodnji četrtek mudil na obisku v Pekingu, kjer bo s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom razpravljal o globalnih izzivih in temah skupnega interesa, so danes sporočili iz Bruslja. Obisk bo sledil oktobrski razpravi Evropskega sveta o odnosih s Kitajsko v luči rivalstva med Washingtonom in Pekingom.