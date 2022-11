Na Dunaju začeli graditi obrat za proizvodnjo zelenega vodika

Dunaj, 27. novembra - Na Dunaju so s tem mesecem začeli gradnjo obrata za proizvodnjo zelenega vodika. Prva tovrstna dunajska naprava bo po trenutnih načrtih začela obratovati poleti 2023, proizvedeni vodik pa bo sprva namenjen gorivu za avtobuse in tovornjake. Vrednost investicije znaša 10 milijonov evrov, so sporočili iz predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.