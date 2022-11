Nafta se še naprej ceni

Singapur, 24. novembra - Cene nafte so se znižale tudi v današnjem trgovanju. Trgovce še naprej skrbijo predvsem razmere na Kitajskem, kjer se povečuje število okužb s koronavirusom. Po pol leta so zabeležili tudi več smrti, kar vodi v novo zaostrovanje ukrepov, ki pa močno bremenijo gospodarstvo in povpraševanje po črnem zlatu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.