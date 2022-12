Danes že prvi ustanovni seji novoizvoljenih mestnih svetov

Novo mesto/Velenje/Slovenj Gradec, 5. decembra - Kot prvi izmed novoizvoljenih mestnih svetov se bosta na ustanovni seji danes sešla velenjski in ptujski. Sledili jima bodo v ostalih občinah, kjer so župana izvolili že v prvem krogu, medtem ko bodo tam, kjer so imeli v nedeljo drugi krog, seje predvidoma nekoliko kasneje.