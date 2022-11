Veletrgovina Macy's v New Yorku znova z veliko praznično parado

New York, 24. novembra - Veletrgovina Macy's je v New Yorku za današnji zahvalni dan pripravila 96. tradicionalno veliko parado z baloni, splavi, mažoretkami, godbami na pihala in slavnimi nastopajočimi. Parado si je od 77. ulice na Manhattnu pa do 34. ulice pri veletrgovini Macy's v živo ali prek televizijskih zaslonov ogledalo več milijonov ljudi.